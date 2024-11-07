Опубликован топ-7 складных смартфонов

Ресурс Tom's Guide составил рейтинг лучших складных смартфонов на конец 2024 года.

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Лидером признан OnePlus Open, выделяющийся качественной сборкой, стильным дизайном и мощной начинкой.

На втором месте — Samsung Galaxy Z Fold 6 со своим тонким корпусом, малым весом и поддержкой функций на основе искусственного интеллекта.

Motorola Razr 2024 получил звание самого выгодного по цене складного смартфона благодаря элегантному дизайну и отличным экранам.

Четвертую позицию занял Google Pixel 9 Pro Fold, отмеченный за лучший дисплей, впечатляющий яркостью и отзывчивостью.

Samsung Galaxy Z Flip 6 признан лучшим камерофоном среди складных устройств. Motorola Razr Plus 2024 занимает шестую строчку, как самый привлекательный по внешнему виду смартфон.

Топ-7 замыкает Nubia Flip 5G, наиболее доступная модель среди всех раскладушек на рынке.