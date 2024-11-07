Новый смартфон на Android оказался мощнее ноутбука Apple

Флагманский игровой смартфон Red Magic 10 Ultra на базе нового чипсета Snapdragon 8 Elite продемонстрировал выдающиеся результаты в бенчмарке, обойдя ноутбук MacBook Air с процессором Apple M2. Об этом сообщает портал NotebookCheck.

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Согласно источнику, смартфон с новейшим чипом набирает в бенчмарке GeekBench 3229 баллов в одноядерном и 10 300 баллов в многоядерном тестах. Это больше, чем у другого смартфона, Realme GT7 Pro, на базе того же Snapdragon 8 Elite, который показывает результат в 3011 и 9143 баллов соответственно. Причем ноутбук MacBook Air с чипсетом Apple M2 набирает 2599 и 10 089 баллов, а iPhone 16 Pro на A17 Pro — 3461 и 8546 баллов.

Высокая производительность Red Magic 10 Ultra обусловлена усовершенствованной системой охлаждения со встроенным вентилятором, обеспечивающей стабильную работу при высоких нагрузках, что делает его идеальным смартфоном для мобильных геймеров.

Известно, что Red Magic 10 Ultra оснащен безрамочным OLED-дисплеем Wukong от BOE с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и подэкранной селфи-камерой. Официальная презентация смартфонов Red Magic 10 Pro и Ultra запланирована на 13 ноября 2024 года.