Российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к ИИ

Эксперты российской биотех-лаборатории Neiry вместе с учеными из МГУ подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ), который помог ей верно отвечать на сложные научные вопросы. Как сообщает РИА Новости, такой эксперимент был проведен впервые в мире.

Исследователи подключили к нейроинтерфейсу мозг лабораторной крысы Пифии. Использованное ими устройство работает в паре с ИИ, который проводит электрическую стимуляцию мозга, «подсказывая» правильные ответы на различные вопросы.

В Neiry рассказали, что электроды нейроинтерфейса позволяют стимулировать особые зоны мозга грызуна. В результате крыса «испытывает определенные ощущения в определенном месте», когда надо ответить «да». Когда необходимо дать отрицательный ответ, эти ощущения возникают в другом месте.

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За каждый правильный ответ Пифия получала вознаграждение. С помощью ИИ ей удалось дать верные ответы на сотни вопросов - о квазарах, миелиновых оболочках нейронов, языке программирования Python и дне рождении Альберта Эйнштейна. Исследователи заявили, что аналогичных результатов смогут добиться и люди, если им имплантируют эти нейроинтерфейсы. Проект по их созданию получил название «ИИнтуиция».

В будущем разработчики планируют создать продукт, который позволит «соединить мозг человека со знаниями всего человечества». Гендиректор Neiry Александр Панов заявил РИА Новости, что вся эволюция человечества идет по пути повышения эффективности, поэтому на ее следующей степени ИИ может стать «верным и надежным помощником-симбиотом» людей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее допустил, что в систему государственного управления могут внедрить ИИ-технологии. Песков подчеркивал, что искусственный интеллект способен ощутимо повысить эффективность госуправления и оказания цифровых услуг, сэкономив время на многих бюрократических процедурах.