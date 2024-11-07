Apple станет первой компанией, которую оштрафуют по новому закону ЕС

Apple, по сообщениям СМИ, скоро станет первой компанией, которая получит штраф за нарушение Европейского закона о цифровых рынках (DMA). Европейская комиссия пришла к выводу, что «практики» Apple, запрещающие разработчикам направлять пользователей на более дешевые способы оплаты вне App Store, вредят конкуренции. Эта практика, признанная незаконной в рамках DMA, стала причиной расследования, инициированного жалобой Spotify.

В марте ЕС наложил на Apple штраф в размере €1,84 миллиарда за схожие нарушения, связанные с ограничением способности разработчиков информировать пользователей о более выгодных предложениях. Теперь Apple предстоит заплатить новый штраф, точная сумма которого пока не раскрыта. Согласно правилам DMA, компании могут быть оштрафованы на сумму до 10% от годового глобального дохода, что в случае с Apple может составить $38 миллиардов на основе доходов компании в 2023 году.

Кроме того, Apple расследуют за возможное подрывание конкуренции со стороны альтернативных магазинов приложений в ЕС. Эти юридические проблемы стали частью более широкого набора проблем для Apple в Европе, включая неуплаченные налоги на сумму €13 миллиардов.