Ростех разработал первый в РФ онлайн-тахограф

Холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал первый в России онлайн-тахограф на основе отечественной электронно-компонентной базы, говорится в сообщении Ростеха.

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Новый тахограф разработан предприятием "Калугаприбор", которое входит в "Росэлектронику", и оснащен навигационным криптографическим модулем производства концерна "Автоматика".

"Устройство устанавливается на борту транспортного средства, автоматически собирает информацию о соблюдении водителем скоростного режима, а также чередовании времени труда и отдыха. Помимо этого, оно выполняет подписание полученных данных квалифицированной электронной подписью водителя и передает их в зашифрованном и некорректируемом виде по каналу сотовой связи в АИС ТК", - отмечается в сообщении.

Также тахограф можно дооснастить модулями онлайн-мониторинга параметров движения и местонахождения транспортных средств. Ростех отмечает, что устройство отличается удобной настройкой: все необходимые действия для его калибровки и программирования можно совершить с помощью смартфона или планшета по беспроводному каналу связи.