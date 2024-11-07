Ростех разработал первый в РФ онлайн-тахограф
Холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал первый в России онлайн-тахограф на основе отечественной электронно-компонентной базы, говорится в сообщении Ростеха.
Новый тахограф разработан предприятием "Калугаприбор", которое входит в "Росэлектронику", и оснащен навигационным криптографическим модулем производства концерна "Автоматика".
"Устройство устанавливается на борту транспортного средства, автоматически собирает информацию о соблюдении водителем скоростного режима, а также чередовании времени труда и отдыха. Помимо этого, оно выполняет подписание полученных данных квалифицированной электронной подписью водителя и передает их в зашифрованном и некорректируемом виде по каналу сотовой связи в АИС ТК", - отмечается в сообщении.
Также тахограф можно дооснастить модулями онлайн-мониторинга параметров движения и местонахождения транспортных средств. Ростех отмечает, что устройство отличается удобной настройкой: все необходимые действия для его калибровки и программирования можно совершить с помощью смартфона или планшета по беспроводному каналу связи.
"Мы планируем начать серийное производство тахографов в следующем году. Уверен, наша разработка сможет занять достойное место на рынке. Круг потенциальных заказчиков очень широк: в их числе дилеры автомобильного оборудования, профильные мастерские по дооснащению коммерческого транспорта и российские автосборочные предприятия", - отметил генеральный директор "Калугаприбор" Евгений Золотницкий, слова которого приводятся в сообщении.