Почему человек стал «царем природы»: новая гипотеза

Что особенного в человеке, позволившее ему занять доминирующее положение на Земле? Ученые бьются над этим вопросом много веков.

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Очередную гипотезу на этот счет выдвинул эволюционный антрополог Томас Морган из Университета штата Аризона в статье, опубликованной в журнале Nature Human Behavior.

Ответ кроется в особенностях культуры — общей совокупности знаний, передаваемых из поколения в поколение.

Еще недавно считалось, что это исключительно человеческая черта.

«Раньше считалось, что у других животных просто нет культуры. А теперь мы знаем, что у многих видов она есть. Тогда считалось, что только человеческие культуры накапливаются или развиваются с течением времени. Но теперь мы знаем, что и животные культуры могут делать то же самое», — объясняет ученый.

Так же, как люди передают знания своим детям, молодая королева муравьев-листорезов берет у матери немного гриба, чтобы основать новую колонию. Подобно тому, как меняются человеческие языки, развиваются и усложняются песни горбатых китов. Как и люди, шимпанзе учатся использовать инструменты — и делают это на протяжении тысяч, а может, и миллионов лет.

«Итак, если у животных тоже есть развивающиеся культуры, то что же такого особенного в человеческой культуре, что отличает нас от других животных?» — рассуждает Морган.

Отличительным свойством человеческой культуры он называет гибкость — нашу способность общаться и понимать бесконечное количество возможностей в жизни. Животным это не под силу из-за ограничений мышления.

Морган приводит в пример приготовление завтрака.

«Это вложенный, многоступенчатый процесс. Сначала нужно достать миски, кастрюли и другую утварь. Затем положить ингредиенты в кастрюлю — все в правильном количестве и порядке. Потом нужно приготовить это, помешивая и контролируя температуру, пока оно не достигнет нужной консистенции, и только после можно подавать к столу», — говорит он. «Каждый из этих этапов — это подцель, содержащая шаги, которые нужно выполнять в правильном порядке, так что все это представляет собой сложную процедуру», — констатирует ученый.

По достижении предела сложности этой системы человеческий мозг продолжает работать — мы способны выстраивать и сохранять последовательности весьма мудреных инструкций, и это образует практически бесконечный набор поведенческих реакций. В этом и заключается «гибкость», объясняет антрополог.

Ученые и раньше сравнивали культуры человека и животных; новизна исследования Моргана в том, что оно учитывает и воспитание, и эпигенетическое наследование — то есть процесс генетической передачи жизненного опыта.

Эти эффекты есть у животных — но, накапливаясь, они «упираются в потолок» ограничений мышления и перестают развиваться.