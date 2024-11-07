NASA Juno передал на Землю впечатляющие снимки Юпитера

Космический аппарат NASA Juno совершил 66-й облет Юпитера, и передал на Землю серию изображений планеты. Эти кадры впечатляют своей четкостью, пишет издание Newsweek.

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Зонд был запущен в 2011 году и пять лет спустя он достиг Юпитера, преодолев 1,7 млрд миль. С тех пор Juno пролетает мимо Юпитера и его спутников, делая снимки и отправляя на Землю данные с мельчайшими подробностями.

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Во время своего последнего пролета, завершившегося 23 октября 2024 года, Juno сделал впечатляющие кадры Юпитера, пишет издание. Кроме того, аппарат приблизился к пятому по величине спутнику - Амальтее - каменистому шару диаметром 83 километра.

Отмечается, что на борту Juno находится камера JunoCam с разрешением 2 мегапикселя. Она предназначена для изучения динамики облаков Юпитера и особенностей поверхности спутников планеты.

Среди величайших достижений аппарата - первые снимки крупным планом северного полюса Юпитера.

Изначально предполагалось, что миссия Juno завершится в 2017 году, позже эта дата была перенесена на сентябрь 2025 года.

По данным ученых, гравитация Юпитера в конце концов притянет космический аппарат, и он погрузится в хаотичную атмосферу газового гиганта.