Google грозит новый штраф в России

В России в отношении корпорации Google составили новый протокол за неисполнение предписания Роскомнадзора. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в мировом судье Таганского района.

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Протокол составили по статье 19.7.10-4 КоАП РФ («Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти»). Санкция предусматривает назначение штрафа в размере до 6 млн рублей.

Документ уже зарегистрирован, уточнили в суде. Дату рассмотрения еще не определили.

Накануне сообщалось, что мессенджер Telegram вновь привлечен к административной ответственности за отказ удалить запрещенную информацию. Ему грозит штраф до 4 млн рублей.

Cумма штрафов по искам к российскому представительству Google уже превышает все накопленное в мире богатство и скоро приблизится к самому большому числу гугол. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может произнести эту цифру, и подчеркнул, что сумма штрафов «наполнена символизмом». Только в этом году YouTube заблокировал более 3 тыс. каналов, связанных с СВО, пишет WP.