Эксперт объяснил, как выбрать смартфон с лучшей видеокамерой

Количество пикселей (разрешение) у камеры смартфона не гарантирует качество снимков, рассказал NEWS.ru IT-эксперт Алексей Ермаков.

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Он объяснил, что внимание нужно обращать на размеры матрицы, пикселей, а также на светосилу объектива.

«Чем больше размер матрицы, тем больше будет уловлено света и тем качественнее получится изображение. Другим важным показателем является размер самого пикселя. Чем больше пиксель, тем больше света захватывается им и выше качество, особенно при плохом освещении. Также важна светосила объектива, которая опять же показывает, сколько света пропускается на матрицу», — отметил Ермаков.

По его словам, кроме матрицы большое влияние на качество съемки могут оказывать также дополнительные датчики и модули. В качестве примера собеседник привел стабилизацию при ручной съемке, датчик глубины, реализующий размытие заднего плана, широкоугольный объектив, обеспечивающий больший угол обзора, телеобъектив для оптического зума, макрообъектив для съемки мелких объектов, монохромный объектив для снижения влияния плохой освещенности.

«Все эти дополнительные опции нужно учитывать в зависимости от предполагаемых объектов и условий съемки. Поэтому то, что будет хорошо для одного пользователя, другому может и не подойти», — подытожил Ермаков.

IT-эксперт Даниил Лопатников ранее рассказал, что оптимальной комплектацией системного блока или ноутбука станет вариант с процессором 12–13-го поколения, оперативной памятью на 16 Гб, а также SSD на 500 Гб и больше. Он отметил, что любителям компьютерных игр лучше выбирать экран с герцовкой не менее 144 Гц.