Названа точная дата выхода Android 16
Источники издания Android Headlines узнали точную дату выхода следующей версии операционной системы (ОС) Android. Об этом сообщается на сайте медиа.
Инсайдеры назвали дату выпуска Android 16 — 3 июня 2025 года. В этот день компания Google представит новую систему на смартфонах Pixel и устройства Android Open Source Project (AOSP). «Это на целых 2-3 месяца раньше обычного», — прокомментировали сообщение специалисты. Для сравнения, Android 15 вышла 15 октября 2024 года.
В материале говорится, что ранний запуск означает, что анонсированные в июле, августе и сентябре устройства должны получить стабильную версию Android 16. Второе обновление ОС, исправляющее различные ошибки, в корпорации представят ближе к концу года.
Журналисты медиа отметили, что операционная система от Google теперь выйдет раньше iOS — ОС от Apple традиционно появляется в сентябре. Кроме того, новые флагманские смартфоны Pixel будут выходить сразу со стабильной версией Android. «Будет интересно посмотреть, как сложится следующий год», — заключили авторы издания.
В начале ноября в корпорации Google заявили, что выпустят Android 16 в середине 2025-го, а не в конце года. В компании объяснили, что ранний выход ОС «будет лучше соответствовать графику запуска устройств в нашей экосистеме».