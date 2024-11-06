На Солнце после недельного спада активности произошла мощнейшая вспышка

На Солнце произошла вспышка высочайшего класса. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики.

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"6 ноября в 16.40 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3883 зарегистрирована вспышка X2.4", - говорится в публикации.

Продолжительность вспышки составила 32 минуты.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, в свою очередь, уточнил, что событие зафиксировано почти точно по центру солнечного диска в области наиболее эффективного воздействия на Землю.

Эксперт также отметил, что вспышка произошла после длившегося неделю спада солнечной активности.

Напомним, по силе рентгеновского излучения вспышки на Солнце разделяют на следующие классы: Х - самые мощные, М - средние, С - слабые, А и В - почти незаметные. При переходе к следующей букве мощность растет в 10 раз.

Вспышки, как правило, предшествуют магнитным бурям. Их провоцируют облака солнечной плазмы, достигающие Земли.