Представлен бюджетный смартфон Oppo с защитой военного класса

OPPO анонсировала свой новый смартфон OPPO A40m.

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Новинка имеет водонепроницаемый и ударопрочный корпус.

Особенности

OPPO A40m обладает 6,67-дюймовым дисплей с разрешением 1604×720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Максимальная яркость достигает 1000 нит. Экран покрыт двойным закаленным стеклом, а сам гаджет сертифицирован по военному стандарту MIL-STD 810H и стандарту прочности SGS. Кроме того, OPPO A40m защищён от пыли и влаги по стандарту IP54.

За производительность новинки отвечает процессор Snapdragon 6s Gen 1 в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Также смартфон получил основную камеру на 50 Мп и селфи-камеру на 5 Мп.

Ёмкость аккумулятора чуть выше средней – 5100 мАч. Есть быстрая зарядка мощностью 45 Вт. От 0 до 50% устройство зарядится за 30 минут. Как утверждает OPPO, после 1 600 циклов зарядки аккумулятор сохранит более 80% своей первоначальной ёмкости. Вес смартфона составляет 186 грамм.

Сроки выхода, цвет и цена

OPPO A40m уже доступен на мировом рынке. Смартфон поставляется в одном цвете Sparkle Black. Стоимость новинки составляет €219.