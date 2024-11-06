Растаявший в Альпах ледник обнажил таинственное транспортное средство

В Швейцарии путешественник Серджио Вери обнаружил таинственную бамбуковую повозку, пройдя по тропе, которая раньше была скрыта под ледником в Альпах.

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Об открытии со ссылкой на заявление властей швейцарского кантона Граубюнден сообщает Heritage Daily. Совершить его помог растаявший ледник в Альпах, который обнажил древнюю дорогу в районе перевала Шплюген.

Этот перевал соединяет швейцарскую долину Хинтеррейн и Шплюген в кантоне Граубюнден с долиной Сан-Джакомо и Кьявенна в итальянской провинции Сондрио.

Из письменных исторических источников известно, что в античные времена здесь пролегала дорога, которой люди активно пользовались. Но затем ледник ее перекрыл. Путешественник Серджио Вери стал одним из первых, кто прошел этой тропой в наше время.

Он наткнулся на повозку с двумя колесами. Это транспортное средство стало большим сюрпризом для археологов, которые не ожидали видеть на месте растаявшего альпийского ледника хорошо сохранившуюся повозку с колесами, изготовленными из бамбуковых прутьев, связанных шнурами.

Бамбук рода многолетних вечнозеленых растений семейства Poaceae включает в себя около 140 видов, растущих, в основном, в тропических и субтропических регионах Азии. Это растение распространено во влажных тропиках.

В Европу бамбук был впервые завезен в конце 1700-х или начале 1800-х годов. Однако археологи не исключают, что таинственная повозка может датироваться и XX веком, хотя остается загадкой, как она попала под лед. Находка передана в археологическую службу кантона Граубюнден, которая проведет ее детальное обследование.

Документальные исторические источники говорят о том, что перевал Шплюген использовался еще несколько тысячелетий назад и в римский период был известен как Кунус Ауреус. Кстати, он даже был обозначен на Tabula Peutingeriana - карте, составленной Агриппой во время правления императора Августа (27 г. до н.э. - 14 г. н.э.).