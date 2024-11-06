Mozilla избавилась от всех борцов за свободный интернет в компании

Некоммерческая организация Mozilla Foundation, управляющая проектами и определяющая политику компании Mozilla, разработчика браузера Firefox, объявила о сокращении 30% своего персонала в рамках необходимой реорганизации. Об этом сообщает издание The Verge.

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Для повышения гибкости и адаптации к изменениям в структуре организации Mozilla Foundation приняла решение свернуть деятельность части проектов, сосредоточившись на будущих целях. Так, в рамках реорганизации Mozilla Foundation ликвидировала подразделение Mozilla Advocacy, занимавшееся глобальными программами и защитой свободного и открытого интернета. Основная работа подразделения была связана с поддержанием просветительской деятельности в области защиты конфиденциальности и построение здоровой среды в интернете. В компании называли его отделом «здорового интернета».

По неофициальным данным, в Mozilla Foundation работали около 120 сотрудников. Уволены будут примерно 40 человек. Это вторая волна увольнений в этом году. В феврале было уволено еще 60 сотрудников компании Mozilla Corporation, занимающейся разработкой браузера Firefox.

Представитель Mozilla объяснил, что с текущими изменениями компания намерена сместить приоритет распределения ресурсов на такие продукты, как Firefox Mobile, где существуют значительные возможности для роста.