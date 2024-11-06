Неизвестный вид древних дельфинов удивил палеонтологов

Группа исследователей под руководством палеонтолога Гертруды Рёсснер описала ранее неизвестный науке доисторический вид дельфинов. Его представители обладали уникальными слуховыми способностями.

© Manuela Schellenberger, SNSB-BSPG

Как пишет Phys.org, уникальные способности выявил анализ внутреннего уха древнего существа. Он показал, что такие дельфины обладали прекрасными слуховыми способностями в диапазоне высоких частот. Кстати, высокочастные звуки хорошо слышат и современные дельфины.

Анализ окаменелых останков также показал, что древний дельфин обитал около 22 миллионов лет назад в прибрежной части миоценового моря Паратетис на территории современной Австрии. Это было мелководное внутреннее море, простиравшееся к северу от только что возникших Альп.

Окаменелость нашил еще в 1980 году в районе города Линца. Новый вид получил название Romaleodelphis pollerspoecki. Исследователи из Баварской государственной коллекции палеонтологии и геологии и Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене определили, что новый вид относится и к новому для науки роду.

"Все, что осталось от Romaleodelphis pollerspoecki, - это его фрагментированный и неполный череп с удлиненной мордой и 102 однородными зубами, - сообщает первый автор исследования Каталина Санчес Посада. - Животное относится к зубатым китам, но существенно отличается от всех ранее известных доисторических представителей этой линии".

Компьютерный анализ указал на потенциальную связь Romaleodelphis с вымершими архаичными дельфинами клады Chilcacetus. Все ранее известные окаменелости этой линии дельфинов происходят из северо-восточной части Тихого океана и с побережий Южной Америки. Поэтому открытие Romaleodelphis pollerspoecki на территории Европы удивило ученых.

"Открытие предполагаемого европейского родственника этой линии может дать важные новые сведения о происхождении и эволюции в самом раннем миоцене", - говорит доктор Рёсснер.

Анатомическая реконструкция внутреннего уха с использованием микрокомпьютерной томографии указывает на то, что Romaleodelphis pollerspoecki мог слышать высокочастотные сигналы. Как поясняют исследователи, это делает данный вид одним из древнейших известных зубатых китов, у которых был настолько развит слух.

Они предполагают, что эти животные были способны общаться между собой на диапазонах тех частот, которые недоступны для слуха хищников.