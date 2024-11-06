Неизвестный вид древних дельфинов удивил палеонтологов
Группа исследователей под руководством палеонтолога Гертруды Рёсснер описала ранее неизвестный науке доисторический вид дельфинов. Его представители обладали уникальными слуховыми способностями.
Как пишет Phys.org, уникальные способности выявил анализ внутреннего уха древнего существа. Он показал, что такие дельфины обладали прекрасными слуховыми способностями в диапазоне высоких частот. Кстати, высокочастные звуки хорошо слышат и современные дельфины.
Анализ окаменелых останков также показал, что древний дельфин обитал около 22 миллионов лет назад в прибрежной части миоценового моря Паратетис на территории современной Австрии. Это было мелководное внутреннее море, простиравшееся к северу от только что возникших Альп.
Окаменелость нашил еще в 1980 году в районе города Линца. Новый вид получил название Romaleodelphis pollerspoecki. Исследователи из Баварской государственной коллекции палеонтологии и геологии и Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене определили, что новый вид относится и к новому для науки роду.
"Все, что осталось от Romaleodelphis pollerspoecki, - это его фрагментированный и неполный череп с удлиненной мордой и 102 однородными зубами, - сообщает первый автор исследования Каталина Санчес Посада. - Животное относится к зубатым китам, но существенно отличается от всех ранее известных доисторических представителей этой линии".
Компьютерный анализ указал на потенциальную связь Romaleodelphis с вымершими архаичными дельфинами клады Chilcacetus. Все ранее известные окаменелости этой линии дельфинов происходят из северо-восточной части Тихого океана и с побережий Южной Америки. Поэтому открытие Romaleodelphis pollerspoecki на территории Европы удивило ученых.
"Открытие предполагаемого европейского родственника этой линии может дать важные новые сведения о происхождении и эволюции в самом раннем миоцене", - говорит доктор Рёсснер.
Анатомическая реконструкция внутреннего уха с использованием микрокомпьютерной томографии указывает на то, что Romaleodelphis pollerspoecki мог слышать высокочастотные сигналы. Как поясняют исследователи, это делает данный вид одним из древнейших известных зубатых китов, у которых был настолько развит слух.
Они предполагают, что эти животные были способны общаться между собой на диапазонах тех частот, которые недоступны для слуха хищников.