В Индии нашли клад империи Великих Моголов

В Индии строители при проведении земляных работ случайно нашли клад монет эпохи Великих Моголов. Находка была сделана в городе Чаубаре, штат Уттар-Прадеш.

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Как сообщает Heritage Daily, находка чудом попала в руки археологов, так как рабочие намеревались разделить клад между собой. Помогло то, что слухи о находке очень быстро расползлись по городу.

Кроме того, на место находки начали стекаться "охотники за сокровищами". Все это привлекло внимание полиции, которая оперативно нашла рабочих и конфисковала у них клад. Состоит он из 49 монет и датируется эпохой Великих Моголов (1526-1857 гг. н.э.).

На некоторых монетах имеются надписи, относящиеся к Мирзе Шахаб-уд-Дину Мухаммаду Хурраму, также известному как Шах Джахан I. Это был пятый император династии Великих Моголов, правивший в период с 1628 по 1658 год.

На других монетах изображен Мирза Насир-уд-Дин Мухаммад Шах, также известный как Мухаммад Шах, 13-й император Великих Моголов, правивший с 1719 по 1748 год.

Кроме того, в составе клада нашлось несколько монет с надписями на персидском языке. Но специалисты объясняют, что персидский язык был одним из официальных языков империи Великих Моголов, а могольский язык на самом деле был индо-персидской формой монгольского языка.

Впрочем, детально клад пока не изучен. Он остается на хранении в полицейском участке, и только после выяснения всех обстоятельств полиция обещает передать его археологам для проведения детальной экспертизы.

Империя Великих Моголов занимала обширное пространство, в основном расположенное на территории современной Индии, Пакистана, Бангладеш и юго-восточного Афганистана. Это было одно из самых могущественных государств региона на протяжении примерно двух столетий.

Империя была основана в 1526 году полководцем Бабуром, который был родом из Андижана, города на территории современного Узбекистана. Бабур командовал крупной армией, вторгся во владения делийского султана Ибрахим-шаха Лоди и разгромил его войска.

Династия Великих Моголов отметилась прогрессивными реформами системы административного управления и налогообложения. Правители обладали несметными сокровищами, но были растрачены Аурангзебом, после смерти которого в начале XVIII века начались междоусобицы. Могольская империя ослабла, а официально была ликвидирована в XIX веке британцами.