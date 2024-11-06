Ученые нашли «мертвую звезду», которая вращается 716 раз в секунду

Команда ученых из Дании DTU Space обнаружила «мертвую звезду», которая вращается 716 раз в секунду и покрыта термоядерными взрывами. Об этом сообщает Space.com со ссылкой на The Astrophysical Journal.

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Открытие было сделано с помощью рентгеновского телескопа NASA Neutron star Interior Composition Explorer (NICER), который установлен на Международной космической станции (МКС). Отмечается, что найденная звезда является самым быстровращающимся космическим телом из всех когда-либо обнаруженных. Кроме того, ее поверхность постоянно извергается взрывами, мощность которых сопоставима со взрывами атомного оружия.

«Мы изучали термоядерные взрывы в этой системе, а затем обнаружили замечательные колебания, предполагающие, что нейтронная звезда вращается вокруг своей центральной оси с поразительной скоростью 716 оборотов в секунду», — рассказал один из исследователей Гаурава К. Джайсавал.

Найденная звезда является частью двойной системы 4U 1820-30 в шаровом скоплении NGC 6624. При этом, вокруг основной «скоростной» звезды вращается вторая — белый карлик. Его скорость движения тоже впечатляет — он вращается вокруг основной звезды со скоростью один оборот за 11 минут. Это также делает звездную систему 4U 1820-30 рекордсменом как звездную пару с самым быстрым орбитальным периодом из наблюдавшихся.