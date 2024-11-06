В Мексике обнаружена гигантская 2000-летняя обсерватория

В Мексике археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) при проведении раскопок в древнем городе Тетелихтике идентифицировали крупный церемониальный комплекс, возведенный в точном соответствии с астрономическими знаниями.

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Комплекс расположен в муниципалитете Тетелес-де-Авила-Кастильо на территории штата Пуэбла, пишет Heritage Daily. Раскопки в этом городе стартовали в 2014 году. За прошедшие десять лет археологи раскопали крупный церемониальный комплекс площадью около 30 тысяч квадратных метров.

Изучение данного комплекса позволило предположить, что он служил огромной астрономической обсерваторией. Использовали ее горожане для отслеживания сельскохозяйственных циклов. Археологи отмечают, что весь городской комплекс выровнен с окружающими горными хребтами и ориентирован в соответствии с местом расположения различных космических объектов.

Археологи предполагают, что весь город Тетелихтик мог служить своего рода астрономической обсерваторией. Например, самое крупное городское сооружение, которое археологи условно обозначили как "Структура 1", оказалось ориентировано на Канопус.

Так называется звезда южного полушария неба, ярчайшая в созвездии Киля и вторая по яркости, после Сириуса и не считая Солнца, звезда на небе. Она расположена на расстоянии в 310 световых лет от Земли. Звезда Канопус была хорошо известна многим древним народам, которые ее обожествляли.

Из пресс-релиза INAH следует, что Тетелихтик мог быть местом зарождения культуры тотонаков. На это указывают новые находки, сделанные в ходе раскопок, в том числе и крупный церемониальный центр. Подобные центры в позднеклассический период были построены и в других крупных городах, таких как Эль-Тахин, Йоуаличан, Непатекутлан, Лас-Игуэрас, Нопилоа и Сапоталь.

"Архитектурный стиль церемониального центра Тетелихтика предполагает связь с регионом Уастека, подтверждая теорию о том, что его первоначальные жители были предками народа тотонаков, которые позже поселились в Йоуаличане (Куэцалан, Пуэбла) и Эль-Тахине (Веракрус)", - говорится в релизе INAH.

Раскопки подтвердили, что планировка Тетелихтика и выравнивание его пирамидальных структур производились в четком соответствии с астрономическими знаниями. Например, "Структура 1" отмечала февральское появление Канопуса на видимом небе, с этой даты стартовал мезоамериканский календарь. А обнаруженная поблизости "Структура 2" была предназначена для наблюдения за движением Солнца.

Город Тетелихтик на пик своего расцвета вышел в период между 200 и 100 годами до нашей эры и оставался заселенным еще четыре столетия.