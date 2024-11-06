Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров

Россия может вернуться к созданию сверхзвуковых пассажирских самолетов в ближайшее время. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев, передает ТАСС.

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Он напомнил, что в СССР строили сверхзвуковые лайнеры Ту-144, которые совершали пассажирские рейсы, а в Европы был создан аналогичный самолет Concord.

«Самолеты немножко обогнали свое время в тот период, но мы к этому вернемся, потому что за этим будущее. Конечно, летать даже на Дальний Восток неприятно — все-таки 8 или 9 часов в полете — это долго. Поэтому, я думаю, это ближайшее будущее, и мы с вами тоже его застанем», — сказал Савельев в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

Сверхзвуковой Ту-144 совершил первый полет в 1968 году. Самолет с четырьмя двигателями НК-144А развивал скорость до 2500 километров в час. До завершения коммерческой эксплуатации Ту-144 в 1978 году экипажи выполнили 55 рейсов.