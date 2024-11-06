Топовый камерофон Oppo Find X8 Pro сравнили с Vivo X200 Pro

Эксперт YouTube-канала "Честный блог" рассказал о своих первых впечатлениях от нового Oppo Find X8 Pro.

© YouTube/ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Oppo Find X8 Pro имеет такую же новую кнопку, как и iPhone 16. Правда, функций у неё поменьше, чем у смартфона Apple.

В комплекте с Find X8 Pro есть силиконовый чехол, зарядка на 80 Вт. Также этот смартфон поддерживает беспроводную зарядку на 50 Вт. Ёмкость аккумулятора у него - 5910 мА*ч. Первые тесты показывают, что он выдаёт 6-8 часов экрана. У кого-то Find X8 Pro проживёт один день, а у кого-то - полтора или два.

Набирает смартфон больше 2 миллионов баллов в AnTuTu. При этом нагревался он во время теста до 35 градусов. Что касается троттлинга, то у новинки заметны серьёзные проседания в производительности. Увидеть это вы можете ниже на изображениях.

Экран у Find X8 Pro очень качественный и большой. Диагональ здесь 6,78 дюйма, а дисплей - с закруглёнными краями. На него сразу с завода наклеена плёнка. Частота обновления экрана - 120 Гц, есть Dolby Vision.

Минимальная конфигурация у Oppo Find X8 Pro - на 12/256 ГБ, максимальная - на 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ внутренней памяти.

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Работает Find X8 Pro в целом более плавно, чем X200 Pro. Операционная система здесь - Android 15.

Сканер отпечатков пальцев на Oppo в отличие от Vivo X200 Pro стоит не ультразвуковой. Поэтому смартфон будет сложнее разблокировать, например, мокрыми пальцами.

Динамики на Find X8 Pro - стерео. При этом перекоса в звучании нет, хотя не хватает немного низких частот.

Камер у Find X8 Pro четыре. Все они имеют разрешение 50 МП. Среди модулей - основной, ширик, два телевика. Первый телефотообъектив даёт 3-кратное увеличение, второй - 6-кратное. Примеры фотографий - ниже. Фронтальная камера на X8 Pro - на 32 МП. Также она может записывать видео в 4К 60 к/с. При этом X200 Pro даёт возможность снимать видео в 4К 120 к/с.

В целом камер Find X8 Pro вам точно хватит, чтобы делать хорошие фото и видео в любых условиях. У Oppo при съёмке видео ночью даже лучше динамический диапазон, чем у Vivo X200 Pro, а вот снимки получаются очень засвеченными. С точки зрения детализации Vivo тоже будет поинтереснее.

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Вывод

Find X8 Pro - хороший смартфон. У него неплохие автономность и камеры, но есть моменты, которые нужно "допиливать". Возможно, это изменится, когда придут на него обновления.