Российские ученые начали «видеть» людей сквозь стены

Уникальное изобретение ученых из Пермского национального исследовательского политехнического университета позволило им «видеть» людей сквозь стены.

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Специалисты разработали устройство, которое дает возможность фиксировать электромагнитное поле человека с помощью хаос-ритмов. По словам исследователей, особый механизм запускает более сильную электромагнитную волну, которая ударяется об биообъект, от чего возникает хаотичный сигнал, который и удается «поймать».

Позже авторы разработки собрали добровольцев в возрасте от 12 до 42 лет, закрепили на их головы двойные электроды и запустили систему. В результате получилось не только «увидеть» людей за стеной, но и зафиксировать их эмоциональное состояние, а также ряд физических параметров.