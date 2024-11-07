Российские ученые начали «видеть» людей сквозь стены

Российские ученые научились «видеть» людей сквозь стены
Уникальное изобретение ученых из Пермского национального исследовательского политехнического университета позволило им «видеть» людей сквозь стены.
Специалисты разработали устройство, которое дает возможность фиксировать электромагнитное поле человека с помощью хаос-ритмов. По словам исследователей, особый механизм запускает более сильную электромагнитную волну, которая ударяется об биообъект, от чего возникает хаотичный сигнал, который и удается «поймать».
Позже авторы разработки собрали добровольцев в возрасте от 12 до 42 лет, закрепили на их головы двойные электроды и запустили систему. В результате получилось не только «увидеть» людей за стеной, но и зафиксировать их эмоциональное состояние, а также ряд физических параметров.
— Технология хаос-ритмов может применяться в медицине для диагностики различных заболеваний на ранних и поздних стадиях, в том числе для выявления раковых клеток, — передает слова профессора кафедры безопасности жизнедеятельности университета Геннадия Цветкова Telegram-канал «IT Пермь».