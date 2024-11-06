Зонд NASA Parker готовится к рекордному сближению с Венерой

В среду, 6 ноября, солнечный зонд Parker от NASA готовится совершить свой седьмой и последний пролет мимо Венеры. Он достигнет рекордного расстояния в 3,8 миллиона миль (6,1 миллиона километров) от поверхности Солнца, сообщает Hi-tech Mail.ru.

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Ранее ни один искусственный объект не демонстрировал такое расстояние. Parker Solar Probe соизмерим с небольшим автомобилем. Зонд был запущен в 2018 году для того, чтобы он «прикоснулся» к Солнцу и разгадал некоторые из его тайн.

В частности, планируется узнать, почему корона, самый внешний слой разреженной атмосферы Солнца, становится в сотни раз горячее, чем дальше она простирается от поверхности звезды.

3 ноября сообщалось, что американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится россиянин Александр Горбунов, перестыковался на другой узел МКС. Отмечалось, что он отстыковался от переднего узла модуля Harmony американского сегмента МКС и причалил к верхнему узлу того же модуля, освободив место для прибытия грузового корабля Cargo Dragon миссии SpX-31.