«Сверхпрожорливую» черную дыру обнаружили в ранней Вселенной

Сверхмассивная черная дыра, возникшая всего через 1,5 млрд лет после Большого взрыва, обнаружена группой астрономов из Международной обсерватории Джемини. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstron).

Как выяснилось, объект поглощает материю с экстремальной скоростью. Она значительно превышает теоретически возможные темпы. «Прожорливую» черную дыру назвали LID-568.

Она была найдена благодаря интенсивному рентгеновскому излучению. Оно осуществлялось с помощью интегрального спектрографа NIRSpec космического телескопа «Джеймс Уэбб». Ученые пришли к выводу, что LID-568 способна пожирать материю в 40 раз быстрее предельно возможного показателя, называемого пределом Эддингтона.

Ранее сообщалось, что ученые из высокогорной черенковской обсерватории HAWC в Мексике зафиксировали самые мощные всплески гамма-лучей в центре нашей галактики из когда-либо наблюдавшихся. Природа источника, который получил название HAWC J1746-2856, пока неизвестна. Всего за семь лет обсерватория зарегистрировала 98 гамма-всплесков с уровнями энергии, превышающими 100 тераэлектронвольт.