Названы IT-профессии, находящиеся под угрозой исчезновения

Развитие технологий оказывает значительное влияние на специалистов в области информационных технологий. Несмотря на появление новых возможностей и профессиональных направлений, некоторые ИТ-роли могут утратить свою актуальность. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился основатель ИТ-интегратора AWG Александр Хачиян.

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По его словам, чем больше работа поддается регламентации и стандартизации, тем выше вероятность того, что специалиста заменят с помощью искусственного интеллекта. Например, в сфере информационных технологий это может касаться систем мониторинга, которые уже часто функционируют без участия человека, а также тестирования, которое все чаще автоматизируется.

Такую тенденцию подтвердил и член совета директоров ГК «Адамас», основатель и генеральный директор Digital Advisers Сергей Козырь. По его словам, в будущем профессия BI-аналитика может серьезно трансформироваться, а такие профессии, как технические писатели, могут полностью исчезнуть.

По мнению Александра Хачияна, могут исчезнуть профессии ручных и автотестировщиков, однако это зависит от уровня сложности тестируемых систем. Так, вероятность полной автоматизации тестирования сквозных процессов маловероятна в ближайшее время.

При этом руководитель ИТ-отдела To be Blossom Маргарита Ленская отметила низкую заинтересованность в таких специалистах в будущем. Ручные тестировщики и администраторы проектов, по ее словам, рискуют оказаться в числе невостребованных профессий, поскольку их функции могут быть легко автоматизированы в рамках цифровизации. Управляющий директор по продукту Lamoda

Татьяна Умряева также указала на то, что тестировщики программного обеспечения находятся в зоне риска. Кроме того, она отметила возможный уход профессии администратора баз данных, поскольку автоматизация и облачные решения упрощают управление ими, снижая потребность в специалистах данного профиля.