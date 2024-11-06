Telegram грозит штраф до 4 млн рублей

Мессенджер Telegram снова привлечен к административной ответственности из-за неудаления запрещенной информации.

Мессенджеру грозит очередной штраф до 4 млн рублей, как сказано в картотеке Таганского суда Москвы, с информацией в которой ознакомился ТАСС, судебное заседание назначено на 30 декабря.

"Привлекаемое лицо: Telegram Messenger Inc. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Назначено судебное заседание на 30 декабря 2024 г., 14:40 мск", - следует из судебной карточки.

В конце октября сообщалось, что Таганский суд оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за неудаление ряда каналов с призывами отделить Урал от остальной части России. О какой информации идет речь в этот раз, в суде не уточнили. Санкция вменяемой мессенджеру статьи КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа до 4 млн рублей.