В соцсети X зафиксирован рекордный уровень активности

Илон Маск сообщил, что в соцсети X (ранее «Твиттер») зафиксировали рекордный уровень активности за всю историю площадки. Это связано с выборами в США, которые проходили в последние дни, а их результат стал известен сегодня утром.

Рекордная активность зафиксирована из-за обильного обсуждения текущей политической ситуации в США, связанной с выборами президента. Аудитория активно комментирует публикации, связанные с Дональдом Трампом и другими личностями.

В соцсетях предположили, что обсуждение выборов в США продолжится даже после их окончания, что ещё больше будет поддерживать активность в соцсетях.