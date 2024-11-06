Составлен топ лучших iPhone для покупки в 2024 году

Эксперты портала Tom's Guide обновили рейтинг лучших iPhone конца 2024 года, выделив наиболее удачные модели в различных категориях.

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На первом месте оказался iPhone 16 Pro Max — самый мощный и дорогой смартфон Apple, оснащенный передовым чипом Apple A18 Pro и тройной флагманской камерой на 48, 48 и 12 Мп. Среди прочего смартфон предлагает увеличенный до 6,9 дюймов OLED-дисплей с частотой 120 Гц и высокую автономность.

Второе место занял базовый iPhone 16, который предлагает отличное сочетание цены и характеристик, включая многие функции старших моделей, но по более доступной цене.

Тройку лидеров замыкает iPhone 16 Pro с флагманскими характеристиками, такими же как у старшей модели, но по более выгодной цене.

Любителям смартфонов с большими экранами по более низкой цене эксперты рекомендуют присмотреться к iPhone 16 Plus. Самым бюджетным вариантом признан iPhone SE 2022 года, который способен обеспечить достойную производительность за свою цену.

Кроме того, iPhone 14 и iPhone 15 Plus также вошли в список как доступные альтернативы с хорошими характеристиками.