Почему не нужно класть смартфон рядом с включенным ноутбуком

Эксперты советуют никогда не класть телефон рядом с включенным ноутбуком. Это может нести неприятные последствия для техники.

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Смартфон — это приемник-передатчик, который взаимодействует с базовыми станциями. Он всегда мониторит сигнал и периодически сам излучает его.

Ноутбук имеет свои антенны, мощность которых ниже, чем у телефона. Если смартфон лежит рядом с включенным смартфоном, происходит детектирование электрических колебаний сигналов. Таким образом происходят помехи. Такое «соседство» быстрее разряжает телефон.