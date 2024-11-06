На МКС отправили первые образцы тканей человека

Первые образцы тканей человека из Лаборатории космических инноваций Оксфордского университета отправлены на Международную космическую станцию для изучения влияния невесомости на процесс старения клеток.

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Образцы помещены внутри научного куба. Во вторник 5 ноября его отвез на МКС месте с другими грузами беспилотный транспортный корабль Dragon 2 компании Илона Маска SpaceX.

На станции контейнер установят в комплекс ICE Cubes Facility — универсальную платформу для научных опытов, обеспечивающую исследователям на Земле мониторинг и управление экспериментами, проводящимися в космосе, в режиме реального времени.

Лабораторию космических инноваций при кафедре ортопедии, ревматологии и ислледований опорно-двигательного аппарата имени Наффилда Оксфордского университета открыли в 2023 году специально для изучения старения в невесомости. Возглавляющая ее доктор Гада Альсалех уверена, что микрогравитация ускоряет процесс старения на клеточном уровне.

«Наш проект направлен на то, чтобы выяснить, как происходит старение в условиях микрогравитации, и проверить, могут ли эти условия ускорить изучение процессов старения, наблюдение за которыми на Земле занимает гораздо больше времени. Проводя это исследование на МКС, мы надеемся получить знания, которые могут привести к прорыву в понимании и лечении заболеваний, связанных со старением. Эти открытия могут значительно улучшить качество жизни людей на Земле, уменьшив бремя старения не только для отдельных людей, но и для их близких и общества в целом», — прокомментировала она.

По словам ученой, в экспериментах применены самые передовые технологии — такие как выращивание органоидов, 3D-печать и механические стресс-тесты. В конечном счете исследователи намерены найти способы замедлить возрастные изменения «независимо от того, находитесь ли вы на Земле или в космосе», заключила она.