На МКС отправили первые образцы тканей человека для изучения влияния невесомости на старение
Первые образцы тканей человека из Лаборатории космических инноваций Оксфордского университета отправлены на Международную космическую станцию для изучения влияния невесомости на процесс старения клеток.
Образцы помещены внутри научного куба. Во вторник 5 ноября его отвез на МКС месте с другими грузами беспилотный транспортный корабль Dragon 2 компании Илона Маска SpaceX.
На станции контейнер установят в комплекс ICE Cubes Facility — универсальную платформу для научных опытов, обеспечивающую исследователям на Земле мониторинг и управление экспериментами, проводящимися в космосе, в режиме реального времени.
Лабораторию космических инноваций при кафедре ортопедии, ревматологии и ислледований опорно-двигательного аппарата имени Наффилда Оксфордского университета открыли в 2023 году специально для изучения старения в невесомости. Возглавляющая ее доктор Гада Альсалех уверена, что микрогравитация ускоряет процесс старения на клеточном уровне.
«Наш проект направлен на то, чтобы выяснить, как происходит старение в условиях микрогравитации, и проверить, могут ли эти условия ускорить изучение процессов старения, наблюдение за которыми на Земле занимает гораздо больше времени. Проводя это исследование на МКС, мы надеемся получить знания, которые могут привести к прорыву в понимании и лечении заболеваний, связанных со старением. Эти открытия могут значительно улучшить качество жизни людей на Земле, уменьшив бремя старения не только для отдельных людей, но и для их близких и общества в целом», — прокомментировала она.
По словам ученой, в экспериментах применены самые передовые технологии — такие как выращивание органоидов, 3D-печать и механические стресс-тесты. В конечном счете исследователи намерены найти способы замедлить возрастные изменения «независимо от того, находитесь ли вы на Земле или в космосе», заключила она.