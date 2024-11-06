Xiaomi анонсировала презентацию смартфонов Redmi K80

Компания Xiaomi анонсировала презентацию новой серии смартфонов Redmi K80, в ходе которой также обещали варку пельменей и раздачу подарков. Об этом сообщает портал Mobiltelefon.

Презентация флагманских смартфонов Redmi K80 состоится 7 ноября в рамках мероприятия, посвященного началу зимы по китайскому календарю. В ходе трансляции, организованной главой бренда Ван Теном Томасом и продуктовым менеджером Синьсинь Миа, компания представит новые устройства и проведет праздничные мероприятия, включая варку пельменей и розыгрыш подарков.

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Отмечается, что дизайн Redmi K80 был ранее раскрыт благодаря «шпионским» фотографиям, появившимся накануне в сети, которые подтверждают новый дизайн устройств. Так, вместо квадратного блока камер как минимум одна из моделей в линейке получит круглый пьедестал для камер. По слухам, смартфоны получат плоский экран и острые грани, как в iPhone.

Характеристики смартфонов пока остаются неподтвержденными. Предполагается, что старшие модели в линейке предложат флагманские чипы MediaTek Dimensity 9400 или Qualcomm Snapdragon 8 Elite.