Названа разница в себестоимости Google Pixel 9 Pro и iPhone 16 Pro

Себестоимость нового iPhone 16 Pro оказалась значительно выше, чем у флагманского смартфона Google Pixel 9 Pro. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Согласно источнику, общая стоимость всех компонентов Pixel 9 Pro составляет $406. Наибольшую часть этой суммы составляют чипсет Tensor G4 ($80), дисплей ($75) и камера ($61). Причем в подсчеты не включены расходы на маркетинг и логистику. Отмечается, что стоимость компонентов Pixel 9 Pro на 11% ниже, чем в прошлогоднем Pixel 8 Pro.

В то же время, по данным Nikkei, себестоимость iPhone 16 Pro составляет $568, что на 40% больше, чем у Pixel 9 Pro. Самыми дорогими компонентами во флагмане Apple являются дисплей ($110), камеры ($91) и процессор A18 Pro ($135). При этом по себестоимости iPhone 16 Pro оказался на 6% дороже предшественника.

Несмотря на разницу в себестоимости Pixel 9 Pro и iPhone 16 Pro, розничная цена обоих устройств одинаковая и начинается с отметки в $999.

Pixel 9 Pro — компактный флагманский смартфон Google, представленный в августе 2024 года.