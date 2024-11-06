iPhone получит полезную и давно существовавшую в Android функцию

В коде второй бета-версии iOS 18.2 нашли упоминание функции под названием BatteryIntelligence, которая будет показывать, сколько времени потребуется для полной зарядки iPhone. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

© Газета.Ru

Функция BatteryIntelligence (рус. — «Интеллектуальная работа с батареей») сможет предоставлять пользователям уведомления с оценкой времени, необходимого для достижения определенного уровня заряда, например до 80%. Пока функция неактивна, что свидетельствует о том, что она все еще находится в разработке.

Аналогичная функция уже доступна на macOS для MacBook в разделе «Батарея». При этом на Android-смартфонах аналогичная функция существует уже не первый год.

Ожидается, что BatteryIntelligence заработает в стабильной версии iOS 18.2, выход которой запланирован на начало декабря. Не исключено, что функция может появиться в более поздних версиях мобильной операционной системы Apple. iOS 18.2 также добавит множество новых ИИ-функций в системе Apple Intelligence, среди которых Genmoji и Image Playgrounds для генерации эмоджи и изображений соответственно, интеграция ChatGPT и Visual Intelligence.