Деталь для ядерного объекта впервые напечатали на 3D-принтере

Специалисты Росатома впервые распечатали на 3D-принтере деталь, которую планируется применить на ядерном объекте. Как сообщает пресс-служба АО "ТВЭЛ" (топливный дивизион Росатома), это позволило повысить прочность и снизить вес детали, и уже подготовлен список из 120 деталей, применяемых в атомпроме, печать которых на 3D-принтерах также признана целесообразной.

Рабочее колесо насоса для сублиматного производства Сибирского химического комбината (АО "СХК", предприятие ТВЭЛ, г. Северск Томской области) распечатано в одном из отраслевых центров аддитивных технологий. Изделие было изготовлено по технологии селективного лазерного сплавления на 3D-принтере RusMelt-300, который также был разработан и изготовлен специалистами дивизиона. Применение трехмерной печати позволило повысить прочность и снизило вес детали, отмечается в сообщении ТВЭЛ. Центробежный насос, для которого было напечатано рабочее колесо на 3D-принтере, используется для циркуляции воды через внутренний теплообменник. Такие устройства обеспечивают надежность работы оборудования на участке производства фтористого водорода и непосредственно в обеспечении этим водородом парка электролизеров на производстве гексафторида урана.

По словам директора бизнес-направления "аддитивные технологии" топливного дивизиона Росатома Ильи Кавелашвили, это первый случай применения на ядерном объекте изделия, изготовленного с помощью 3D-печати, но уже подготовлен перечень из 120 деталей, печатать которых на 3D-принтерах признана целесообразной.