Раскрыты характеристики экрана Wukong с «камерой-невидимкой»

Бренд Red Magic анонсировал дату презентации новой серии флагманских игровых смартфонов, которые получат первый на рынке экран Wukong. Об этом производитель заявил на своей странице в китайской соцсети Weibo.

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Известно, что в серию войдут три модели: Red Magic 10 Pro, 10 Pro+ и 10 Ultra. При этом базовая версия, как раньше, представлена не будет. Кроме того, компания анонсировала, что устройства оснастят новым дисплеем Wukong. По заявлениям Red Magic, это первый в отрасли экран с разрешением 1,5K и подэкранной «камерой-невидимкой», без вырезов или отверстий на передней панели. Панель окружена минимальными рамками, а полезная площадь дисплея составляет 95,3%.

Новый OLED-дисплей был изготовлен производителем BOE. Предполагается, что в будущем технология будет использоваться и во флагманском Nubia Z70 Ultra.

По слухам, старшая модель серии, Red Magic 10 Pro+, будет оснащена большим 7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2688x1216 пикселей (1,5K) и частотой обновления 144 Гц.

Презентация новой серии ожидается 13 ноября.