Частицы микропластика в воздухе могут привести к аномалиям при осадках

Американские химики обнаружили, что частицы микропластика, парящие в воздухе, способны ускорять формирование кристаллов льда в облаках в нижних слоях атмосферы, что потенциально вызывает значимые аномалии в характере формирования облаков и выпадения осадков.

Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Пенсильвания.

"За последние два десятилетия частицы микропластика были найдены фактически во всех земных средах, и наше открытие в этом отношении является очередной частью этого гигантского пазла. Нам удалось показать, что появление этого пластикового мусора в атмосфере приводит к запуску процесса образования облаков, что говорит о необходимости изучения влияния микропластика на климат планеты", - заявила профессор Университета штата Пенсильвания Мириам Фридман, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при изучении того, как взаимодействуют с водяными парами, аэрозолями и микроскопическими каплями влаги микрочастицы из пластика, состоящие из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида и полиэтилен терфталата - четырех наиболее популярных полимерных материалов. Их фрагменты поднимаются в воздух вместе с испарениями воды в океанах, а также в результате других природных процессов.

Проведенные исследователями опыты показали, что присутствие микропластика на 5-10 градусов Цельсия снижало температуру, при которой изученные скопления воды превращались в так называемые ядра нуклеации. Так физики и химики называют мельчайшие структуры, которые запускают процесс формирования кристаллов льда в газообразных и жидких средах, в том числе и в атмосферных облаках.

"В нормальных условиях чистая вода в атмосфере замерзает при температуре в минус 38 градусов Цельсия, однако появление любых форм ядер нуклеации, которыми обычно выступают микробы или частицы пыли, ускоряет ее замерзание. В нашем случае, около половины капель воды замерзло уже при минус 22 градусах Цельсия при контакте со всеми изученными типами микропластика", - пояснила научный сотрудник Университета штата Пенсильвания (США) Хайди Буссе, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Подобные результаты опытов, как считают Буссе и профессор Фридман, говорят в пользу того, что частицы микропластика могут оказывать существенное влияние на формирование облаков и общий климат Земли, а также на характер выпадения осадков. Последующее изучение поведения этих частиц в атмосфере поможет уточнить влияние микропластика на природно-климатические условия на нашей планете, подытожили ученые.

О пластиковом загрязнении природы

За последние десятилетия ученые обнаружили огромные количества частиц пластикового мусора и микропластика не только в реках и озерах, но и во многих удаленных регионах Мирового океана, где возникли гигантские "мусорные пятна". Частицы пластикового мусора были недавно найдены на дне Марианской впадины и на вершине горы Эверест, куда они были занесены ветром, осадками и глубинными течениями, а также в воздухе, выдыхаемом дельфинами и китами.