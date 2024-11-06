Дизайн Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra утек в Сеть

Информация о дизайне предстоящих смартфонов серии Galaxy S25 утекла в сеть, показав заметные изменения.

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Судя по утечке, Galaxy S25 Ultra получит более округленные углы и обновленный корпус с пространством для четырех камер, а базовые модели Galaxy S25 и S25+ сохранят привычную тройную камеру.

Все модели будут иметь одинаковое расположение кнопок — с вырезами для питания и громкости на левой стороне.

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Также утечки предполагают, что экраны всех трех моделей будут плоскими с уменьшенными рамками, что придаст серии единый и стильный вид.

Galaxy S25 станет тоньше своего предшественника и будет иметь размеры 146.94 x 70.46 x 7.25 мм. Galaxy S25+ также станет немного тоньше, а Galaxy S25 Ultra будет меньше и легче за счет уменьшенных рамок.