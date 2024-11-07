Word и Excel подорожают из-за ИИ

Корпорация Microsoft поднимет цены на подписку на приложения Office из-за искусственного интеллекта (ИИ). На это обратило внимание издание ZDNet.

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Журналисты медиа заметили, что американская компания изменила состав подписки Microsoft 365 в Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Сингапуре, Тайване и Таиланде. В Microsoft 365 входят сервисы Office — текстовый редактор Word, редактор таблиц Excel и другие программы. Теперь в подписку будет входить поддержка инструментов ИИ, но она подорожает больше, чем в два раза — на 20 долларов в месяц.

Пользователи, которым не нужны ИИ-сервисы, могут перейти на упрощенный вариант подписки Microsoft 365 Classic. Авторы издания заявили, что Microsoft насильно переводит потребителей на новый тариф, не уведомляя их об этом должным образом.

Специалисты ZDNet подчеркнули, что в последнее время Microsoft «полностью посвятила себя ИИ», поэтому она так активно разворачивает новые функции. Неизвестно, когда базовая подписка Microsoft 365 подорожает для пользователей Европы и США вслед за Азией, но журналисты издания полагают, что этого не придется долго ждать.

В конце октября корпорация Microsoft рассказала о проблемах с программами Office после обновления Windows 11. В компании пояснили, что проблемы связаны с ошибкой в работе определенных «решений по защите от вредоносных программ».