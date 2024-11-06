Microsoft Office подорожает из-за внедрения ИИ

Microsoft объявила о повышении цен на подписку Microsoft 365 в Австралии, Новой Зеландии и некоторых азиатских странах из-за добавления AI-функций Copilot.

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Теперь пользователи Microsoft 365 Personal и Family получат доступ к искусственному интеллекту в приложениях Office, включая Word, Excel и PowerPoint, без необходимости покупки дорогой подписки Copilot Pro.

Для пользователей Microsoft 365 Family функции доступны только основному аккаунту, и каждая подписка будет включать ограниченное количество AI-кредитов для использования в приложениях.

Пользователи, которым необходимо больше ресурсов, могут перейти на подписку Copilot Pro.

Однако эти нововведения сопровождаются повышением стоимости подписки. Например, в Австралии цена выросла с AU$139 до AU$179. В то же время для тех, кто не заинтересован в AI-функциях, будет предложена опция Microsoft 365 Classic по старым ценам.

Ожидается, что повышение цен и функции Copilot скоро будут внедрены и в других регионах, включая США и Европу, поскольку Microsoft расширяет свои AI-возможности по всему миру.