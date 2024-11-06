Honor анонсировала свой «самый прочный смартфон»

Компания HONOR представила свой новый смартфон — Honor X9c, который позиционируется как «самый прочный» телефон в линейке бренда.

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Новинка оснащена аккумулятором емкостью 6600 мАч, что на 800 мАч больше, чем у предшественника X9b, и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, обещая до 26 часов воспроизведения видео.

Смартфон выдерживает падение с высоты до 2 метров и защищен от царапин, пройдя испытание трением стальной мочалкой 3000 раз.

Он также может работать при экстремальных температурах от -30°C до 55°C и имеет защиту от воды по стандарту IP65M, обеспечивающему 360-градусную защиту от струй воды.

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HONOR X9c оснащен 6.78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1224 x 2700 пикселей и яркостью до 4000 нит.

Основная камера на 108 Мп с функцией 9-кратного биннинга и 3-кратного зума обеспечивает высокую детализацию и поддерживает запись видео в формате 4K.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 6 Gen 1, имеет версии памяти от 8/256 ГБ до 12/512 ГБ и поставляется с MagicOS 8.0 на базе Android 14.

Honor X9c доступен в цветах Titanium Purple, Jade Cyan и Titanium Black. Стоимость 12/256 ГБ модели составляет около $345 в Малайзии.