Пользователи признали iPhone 16 Pro хуже iPhone 12 mini и SE

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали октябрьский рейтинг удовлетворенности пользователей различными устройствами Apple, в котором новый смартфон компании оказался хуже старой провальной модели.

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На первом месте оказался iPad Air 4 с чипом Apple A14 Bionic, который получил в октябре 96,55% положительных отзывов.

За ним следует iPhone 12 mini, который порадовал 95,96% своих владельцев. Примечательно, что эта модель считается одной из самых неудачных с коммерческой точки зрения. Слабые продажи и последующий отказ Apple от mini-смартфонов в пользу Plus-версий лишь подтверждают это.

Тройку лидеров замыкает 11-дюймовый iPad Pro на базе Apple A12X (95,82%).

На четвертом и пятом местах расположились 11-дюймовый iPad Pro (95,13%) и 12,9-дюймовая версия (95%), за производительность которых отвечает чип Apple A12Z Bionic.

Шестое место досталось бюджетному iPhone SE (2020), которым оказались довольны 94,95% пользователей. Следом идет iPad Pro (94,77%) с 11-дюймовым экраном и Apple M1.

Новый iPhone 16 Pro оказался лишь на восьмой строчке, собрав 94,43% положительных отзывов. Замыкают топ iPad Air 5 и iPad mini 5, набравшие 93,66% и 93,38% соответственно.

В AnTuTu подчеркнули, что оценка составлялась на основе отзывов пользователей в интернете. Чем больше положительных отзывов с 5 звездами, тем выше оценка.