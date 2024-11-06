Появились данные тестов серии Galaxy S25 на Snapdragon 8 Elite и Exynos 2500

Бенчмарк Geekbench опубликовал данные тестов моделей серии Galaxy S25 — Ultra и Plus — для разных рынков. Ultra-версия оснащена SoC Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, европейские версии S25 Plus и других моделей серии будут поставляться с чипсетом Exynos 2500 от Samsung. Насколько известно, китайские и американские версии линейки S25 получат Snapdragon.

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Первые результаты тестов за два месяца до презентации показали существенное различие между моделями с разными чипами. Так, флагман с чипом Snapdragon 8 Elite получил 3148 балл в однопоточном тесте и 10236 — в многопоточном. Exynos 2500 не показал существенных результатов: 2359 и 8141 балл соответственно.

При этом обзорщики говорят, что к началу продаж производительность смартфонов, основанных на собственном чипе Samsung, может быть улучшена. Причём последние результаты Exynos уже лучше, чем были на внутренних тестах Samsung.

Как отмечается, чипсет Exynos 2500 имеет три ядра процессора Cortex-X925 с тактовой частотой 2,59 ГГц, пять ядер Cortex-A725 2,25 ГГц и два ядра Cortex-A520 1,75 ГГц. Графический процессор Xclipse 950 на базе AMD Radeon получил два новых ядра графического процессора 1,3 ГГц.