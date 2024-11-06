Названы благоприятные месяцы для покупки iPhone

Наиболее выгодными месяцами для покупки iPhone в России являются ноябрь и декабрь. Об этом говорится в аналитическом отчете «Яндекс Маркета», который имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

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По данным маркетплейса, наиболее выгодные месяцы для приобретения iPhone – ноябрь и декабрь, когда проходят сезонные распродажи, такие как «11.11» и «Черная пятница». В это время цены снижаются как на новые модели, так и на предыдущие. Самые глубокие скидки предоставляются на новейшие линейки: в ноябре 2022 года iPhone 14, выпущенный в сентябре 2022 года, был уценен до 30%, а iPhone 15, выпущенный в сентябре 2023 года, получил скидку до 32%. В 2024 году цены на новые iPhone 16 могут снизиться до 40% по сравнению с сентябрем, считают аналитики.

Март и апрель также представляют собой благоприятное время для приобретения iPhone по выгодным ценам. В этот период особенно заметно снижение стоимости на предыдущие модели. Например, весной 2024 года цены на iPhone 12 и 13 снизились до 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. Похожая динамика наблюдалась и в 2023, и в 2022 годах.

Несмотря на ежегодные обновления, многие пользователи выбирают более ранние модели. Так, iPhone 13 на 128 ГБ сохраняет лидирующие позиции среди всех смартфонов бренда даже в 2024 году. Также популярны модели iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ, iPhone 15 Pro на 128 ГБ и iPhone 15 с накопителем на 128 ГБ.

В 2024 году среди новых моделей на «Яндекс Маркете» наибольшей популярностью пользовались iPhone 16 Pro и Pro Max на 256 ГБ, а также iPhone 16 на 128 ГБ. Лидерами по количеству покупок iPhone 16 являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Волгоград.