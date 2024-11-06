Предложено научное объяснение одному из чудес Иисуса Христа

Группа израильских ученых из Лаборатории лимнологии Кинерет и Института Волкани предложила научное объяснение одного из чудес Иисуса Христа, описанного в библейских текстах. Исследование опубликовано в научном журнале Water Resources Research (WRR).

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Согласно Новому Завету, Иисус Христос чудесным образом превратил несколько рыб во множество, чтобы накормить большое количество людей. Это событие упоминается в Евангелии от Луки и Евангелии от Иоанна.

Команда изучила глубины озера Кинерет, также известного как Тивериадское озеро или Галилейское море. Под последним именем водоем фигурирует в Библии.

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Работа включала отправку датчиков температуры и устройств для измерения уровня кислорода в воде озера, а также проверку скорости и направления ветра.

Ученые выяснили, что время от времени сильные ветра вытягивают кислород из глубин Кинерет, что заставляет большое количество рыбы всплывать на поверхность. Нехватка кислорода приводит к замору водных организмов, благодаря чему их легко достать из воды.

Исследователи отмечают, что озеро Кинерет имеет естественную стратификацию — оно имеет холодный нижний уровень с низким содержанием кислорода и верхний, более теплый, богатый кислородом слой, где обитает рыба.

Они обнаружили, что время от времени происходит термическая стратификация, когда воды с двух уровней смешиваются — в результате чего для выживания рыбы на любом уровне озера становится слишком мало кислорода.

Научная группа также обнаружила, что виды рыб, наиболее обильные в озере во время вымирания, обычно оказываются вдоль берега, где их легко может собрать голодное население.

По мнению ученых, аналогичные события могли происходить на озере во времена Иисуса Христа.