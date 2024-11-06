Ученые нашли подводную «дорогу в страну Оз» на Гавайях

В 2022 году экспедиция к глубоководному хребту, расположенному к северу от Гавайских островов, обнаружила древнее высохшее дно озера, вымощенное чем-то, напоминающим дорогу из желтого кирпича.

Открытие совершил экипаж исследовательского судна «Наутилус» во время обследования хребта Лилиуокалани в национальном морском памятнике Папаханаумокуакеа — одной из крупнейших морских охраняемых территорий в мире, которая по площади превышает все национальные парки США.

Исследователи, управляя глубоководным аппаратом, наткнулись на дорогу из желтого кирпича, известную как «дорога в страну Оз». Ученые предположили, что она могла вести в Атлантиду, сообщил «Московский комсомолец».