В Китае создали похожее на «Звезду смерти» оружие

Китайские ученые разработали мощное микроволновое оружие, напоминающее «Звезду смерти» из фильмов «Звездные войны». Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

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Система, успешно прошедшая экспериментальные испытания, включает в себя несколько транспортных средств, излучающих микроволны, которые затем объединяются в мощный энергетический луч для поражения одной цели. Это достигается благодаря технологии сверхточной синхронизации, позволяющей добиться погрешности определения местоположения в несколько миллиметров и временной синхронизации с точностью до 170 пикосекунд.

Устройство состоит из семи передающих платформ, расположенных на западе Китая. Эксперименты подтвердили, что система может эффективно подавлять сигналы от американских GPS и других спутников.

Исследователи соединили временные устройства на платформах передатчиков с помощью оптических волокон, чтобы добиться «синхронизации со сверхвысокой точностью по времени». Это позволило преодолеть сложности, связанные с необходимостью объединения электромагнитных волн от разных передающих платформ в одно и то же место в одно и то же время и в одной и той же форме для достижения эффективного сочетания сил.

Система вооружения, разработанная китайскими учеными, имеет значительный потенциал для использования в военных целях, а также в области исследований и разработок. Она демонстрирует высокий уровень инноваций и технологических достижений в области военной техники и электромагнитных технологий.

Новая технология может иметь значительные последствия для международной безопасности и военно-технического сотрудничества.