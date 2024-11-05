В Китае создали похожее на «Звезду смерти» оружие
Китайские ученые разработали мощное микроволновое оружие, напоминающее «Звезду смерти» из фильмов «Звездные войны». Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).
Система, успешно прошедшая экспериментальные испытания, включает в себя несколько транспортных средств, излучающих микроволны, которые затем объединяются в мощный энергетический луч для поражения одной цели. Это достигается благодаря технологии сверхточной синхронизации, позволяющей добиться погрешности определения местоположения в несколько миллиметров и временной синхронизации с точностью до 170 пикосекунд.
Устройство состоит из семи передающих платформ, расположенных на западе Китая. Эксперименты подтвердили, что система может эффективно подавлять сигналы от американских GPS и других спутников.
Исследователи соединили временные устройства на платформах передатчиков с помощью оптических волокон, чтобы добиться «синхронизации со сверхвысокой точностью по времени». Это позволило преодолеть сложности, связанные с необходимостью объединения электромагнитных волн от разных передающих платформ в одно и то же место в одно и то же время и в одной и той же форме для достижения эффективного сочетания сил.
Система вооружения, разработанная китайскими учеными, имеет значительный потенциал для использования в военных целях, а также в области исследований и разработок. Она демонстрирует высокий уровень инноваций и технологических достижений в области военной техники и электромагнитных технологий.
Новая технология может иметь значительные последствия для международной безопасности и военно-технического сотрудничества.