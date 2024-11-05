WhatsApp обзавелся функцией быстрой организации чатов

Популярный мессенджер WhatsApp расширил свои возможности, добавив функцию пользовательских списков чатов. Это инновационное решение поможет пользователям быстро находить нужные диалоги и упорядочивать переписку. С помощью этой функции можно создавать списки для различных категорий чатов, которые будут отображаться в верхней части экрана. Анонс опции появился в официальном блоге WhatsApp.

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Новая функция предназначена для тех, кто испытывает трудности в поиске необходимого диалога. Теперь пользователи смогут создавать списки с названиями, например, «Работа», «Семья» и не только, которые будут располагаться рядом с фильтрами «Все», «Группы» и «Непрочитанное».

Для создания списка необходимо нажать на значок «Плюс» в строке фильтров, затем ввести название и выбрать, какие чаты добавить в новый список. Это позволит добавлять как индивидуальные, так и групповые чаты. При наличии нескольких списков пользователи смогут прокручивать строку горизонтально.

WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), является американским бесплатным сервисом обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи по IP. Платформа позволяет пользователям обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, совершать голосовые и видеозвонки, а также делиться изображениями, документами, местоположением пользователя и другими данными. Для регистрации на WhatsApp требуется указание номера мобильного телефона.