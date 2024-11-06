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В WhatsApp появится новая функция

Команда WhatsApp разрабатывает функцию поиска отправленных изображений в интернете для пользователей iOS. Эта функция уже была представлена в бета-версии WhatsApp для Android 2.24.23.13, и теперь компания намерена предложить аналогичную возможность для пользователей iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo (WBI).

WhatsApp получит функцию поиска изображения в сети
© globallookpress.com

Новая функция поиска изображений направлена на повышение безопасности пользователей WhatsApp, позволяя им проверить, не было ли полученное изображение изменено или использовано вне контекста. Это особенно полезно при работе с часто пересылаемыми изображениями.

Как сообщается, функция уже стала доступна некоторым бета-тестерам на iOS. Чтобы воспользоваться ею, пользователи должны открыть изображение, нажать кнопку «Поделиться» и выбрать опцию «Поиск в интернете». Это позволит загрузить изображение в Google и найти похожие изображения, а также, возможно, определить первоисточник.

WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), является популярным бесплатным сервисом обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи по IP. Платформа позволяет пользователям обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, совершать голосовые и видеозвонки, а также делиться изображениями, документами, местоположением пользователя и другими данными. Для регистрации на WhatsApp требуется указание номера мобильного телефона.

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