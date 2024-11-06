WhatsApp получит функцию поиска изображения в сети

Команда WhatsApp разрабатывает функцию поиска отправленных изображений в интернете для пользователей iOS. Эта функция уже была представлена в бета-версии WhatsApp для Android 2.24.23.13, и теперь компания намерена предложить аналогичную возможность для пользователей iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo (WBI).

Новая функция поиска изображений направлена на повышение безопасности пользователей WhatsApp, позволяя им проверить, не было ли полученное изображение изменено или использовано вне контекста. Это особенно полезно при работе с часто пересылаемыми изображениями.

Как сообщается, функция уже стала доступна некоторым бета-тестерам на iOS. Чтобы воспользоваться ею, пользователи должны открыть изображение, нажать кнопку «Поделиться» и выбрать опцию «Поиск в интернете». Это позволит загрузить изображение в Google и найти похожие изображения, а также, возможно, определить первоисточник.

WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), является популярным бесплатным сервисом обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи по IP. Платформа позволяет пользователям обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, совершать голосовые и видеозвонки, а также делиться изображениями, документами, местоположением пользователя и другими данными. Для регистрации на WhatsApp требуется указание номера мобильного телефона.