Владельцы iPhone 16 Pro пожаловались на качество экранов

Пользователи iPhone 16 Pro и 16 Pro Max около месяца жалуются на разное качество экранов в одних и тех же моделях. Об этом сообщает портал Mobiltelefon.

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Владельцы новых моделей iPhone 16 Pro и 16 Pro Max отмечают разницу баланса белого, зернистость картинки, напоминающую матовые защитные пленки, а также розовые и зеленые оттенки при взгляде на экран под углом.

В большинстве случаев Apple отказывает в гарантийной замене таких экземпляров, однако один из сотрудников Best Buy отметил, что большая часть первой партии iPhone 16 поставлялась с экранами LG, но позже они были дополнены партиями с экранами Samsung.

Для проверки производителя дисплея iPhone нужно перейти в «Настройки» — «Конфиденциальность и безопасность» — «Аналитика и улучшения» — «Данные аналитики». В открывшемся меню следует найти строчку: «sysdiagnose_», после которой идет обозначение: GVC, GVH и GH3 для экранов LG, а также G9N и G9P для Samsung.

Как отмечает Mobiltelefon, на подобную проблему в 2020 году жаловались владельцы iPhone 12, которых не устраивала разница в качестве дисплеев Samsung и LG, использовавшихся в смартфонах Apple.