Учёные рассказали почему кошки любят коробки. Они выбирают их в качестве безопасного места из-за того, что стенки создают боковое давление, которое способно оказывать успокаивающий эффект. Об этом пишет Правда.ру.

Исследование 2019 года выявило, что наличие укромного места снижает уровень стресса у кошек, которые впервые оказались в приюте. Если у них нет возможности спрятаться, в качестве укрытия они могут использовать даже перевернутые лотки.

В ходе одного из экспериментов ученые проверяли, будут ли кошки оставаться в ненастоящих коробках, которые представляют собой лишь контур прямоугольника, нарисованный на полу. Как оказалось, кошки способны занимать положение даже в двухмерных фигурах, что свидетельствует об их способности воспринимать границы и оценивать уровень безопасности.