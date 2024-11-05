Ученый доказал существование загробной жизни

Ученые доказали существование загробной жизни
Сотрудники Медцентра Langone при Нью-Йоркском университете нашли доказательство загробной жизни, сообщает Daily Mail со ссылкой на адъюнкт-профессора Сэма Парнию. Ученые проводили исследование в течение 30 лет и привлекли к нему миллион добровольцев.
Парния отметил, что пациенты после ранней стадии смерти отдельно проживали все эпизоды своей жизни. Добровольцам казалось, что они смотрели на себя глазами других людей. Обычно люди переживают такие ощущения в состоянии клинической смерти. В этот период прекращается мозговая и сердечная активность.
«Невероятно, что люди в состоянии клинической смерти ощущают собственное сознание. Оно становится более обостренным и необъятным. Они могут анализировать, что с ними происходит, пока врачи их реанимируют. В итоге им удается осознать собственную смерть», — сказал автор исследования.
Одна из добровольцев, 43-летняя женщина рассказала отправилась на небеса после двух инсультов. В этот момент пациента склонившегося над ее телом мужа. Врачам удалось вернуть женщину к жизни. Такие случаи часто встречаются, но опыт пациентов всегда похож.
Ранее американец Винсент Толман пережил клиническую смерть, он находился в этом состоянии 45 минут. Очнувшись, он рассказал, что «видел все со стороны» и даже «мог читать мысли» врачей, которые пытались его спасти. Кроме того, во время «смерти» к нему явился духовный проводник, который объяснил устройство Вселенной и показал плохие и хорошие поступки, совершенные Толманом на протяжении жизни.