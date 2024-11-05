Ученый доказал существование загробной жизни

Сотрудники Медцентра Langone при Нью-Йоркском университете нашли доказательство загробной жизни, сообщает Daily Mail со ссылкой на адъюнкт-профессора Сэма Парнию. Ученые проводили исследование в течение 30 лет и привлекли к нему миллион добровольцев.

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Парния отметил, что пациенты после ранней стадии смерти отдельно проживали все эпизоды своей жизни. Добровольцам казалось, что они смотрели на себя глазами других людей. Обычно люди переживают такие ощущения в состоянии клинической смерти. В этот период прекращается мозговая и сердечная активность.

«Невероятно, что люди в состоянии клинической смерти ощущают собственное сознание. Оно становится более обостренным и необъятным. Они могут анализировать, что с ними происходит, пока врачи их реанимируют. В итоге им удается осознать собственную смерть», — сказал автор исследования.

Одна из добровольцев, 43-летняя женщина рассказала отправилась на небеса после двух инсультов. В этот момент пациента склонившегося над ее телом мужа. Врачам удалось вернуть женщину к жизни. Такие случаи часто встречаются, но опыт пациентов всегда похож.

Ранее американец Винсент Толман пережил клиническую смерть, он находился в этом состоянии 45 минут. Очнувшись, он рассказал, что «видел все со стороны» и даже «мог читать мысли» врачей, которые пытались его спасти. Кроме того, во время «смерти» к нему явился духовный проводник, который объяснил устройство Вселенной и показал плохие и хорошие поступки, совершенные Толманом на протяжении жизни.